Монтаж кабеля в виде затягивания провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Монтаж кабеля в виде затягивания провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2- Работы электромонтажные