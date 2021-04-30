Восстановление электропроводки ГБО ТС
Работы электромонтажные
от 219₽
Текущий ремонт внутренней электропроводки
Работы электромонтажные
Не указана
Ремонт и замена электропроводки
Работы электромонтажные
от 10₽
Текущий ремонт электропроводки с заменой выгоревших частей
Работы электромонтажные
Не указана
Монтаж светильника устанавливаемого вне зданий с лампами накаливания
Работы электромонтажные
от 2796₽
Монтаж кабеля в виде затягивания провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2
Работы электромонтажные
от 20₽
Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей
Работы электромонтажные
от 44₽
Работы пуско-наладочные охранно-защитной дератизационной системы (ОЗДС) ИССАН-ОХРА-Д-333 220В, 50Гц, 15Вт на основании инструкции по проектированию, монтажу и приемке в эксплуатацию ОЗДС (РМ-2776 утвержденные МНИИТЕП от 2000 года)
Работы электромонтажные
Не указана
Монтаж, ремонт и обслуживание систем видеонаблюдения и их элементов офисные и промышленные здания и сооружения
Работы электромонтажные
Не указана
Заделка кабеля концевая в резиновой перчатке для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2
Работы электромонтажные
Не указана
Монтаж, ремонт и обслуживание систем видеонаблюдения
Работы электромонтажные
от 83214₽
Пусконаладочные работы системы обратной связи зон оповещения
Работы электромонтажные
от 132364,87₽