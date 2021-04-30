Спецификация
Производство электромонтажных работ
Характеристики
1 шт. Сечением: до 6 мм2.
Регионы поставки
Вологодская область, Республика Башкортостан, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Калужская область, Ставропольский край, Волгоградская область, Свердловская область, Владимирская область, Ивановская область, Оренбургская область, Тверская область, Московская область, Новосибирская область, Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Нижегородская область, Республика Коми, Ярославская область, Белгородская область, Самарская область, Республика Татарстан (Татарстан), Астраханская область, Ростовская область, Томская область, Краснодарский край, Тульская область, Смоленская область, Тюменская область, Саратовская область