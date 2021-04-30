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    Главная / Торговый портал / Работы электромонтажные / Монтаж кабеля с подключением жил кабелей или проводов сечением до 6 мм2
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Монтаж кабеля с подключением жил кабелей или проводов сечением до 6 мм2

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Монтаж кабеля с подключением жил кабелей или проводов сечением до 6 мм2- Работы электромонтажные
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    Монтаж кабеля с подключением жил кабелей или проводов сечением до 6 мм2

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 19,99
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    Единица измерения:
    ШТ
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    Поставщики
    • ООО "ЭНЕРГОГАЗ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      16,94
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      19,99
      Спецификация
      Производство электромонтажных работ
      Характеристики
      1 шт. Сечением: до 6 мм2.
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Вологодская область, Республика Башкортостан, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Калужская область, Ставропольский край, Волгоградская область, Свердловская область, Владимирская область, Ивановская область, Оренбургская область, Тверская область, Московская область, Новосибирская область, Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Нижегородская область, Республика Коми, Ярославская область, Белгородская область, Самарская область, Республика Татарстан (Татарстан), Астраханская область, Ростовская область, Томская область, Краснодарский край, Тульская область, Смоленская область, Тюменская область, Саратовская область
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      19,99c НДС

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