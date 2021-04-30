Заделка кабеля концевая сухая с бандажирующей муфтой для контрольного кабеля с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 14

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Заделка кабеля концевая сухая с бандажирующей муфтой для контрольного кабеля с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 14- Работы электромонтажные