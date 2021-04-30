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    Главная / Торговый портал / Работы электромонтажные / Заделка кабеля концевая сухая с бандажирующей муфтой для контрольного кабеля с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 14
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Заделка кабеля концевая сухая с бандажирующей муфтой для контрольного кабеля с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 14

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Заделка кабеля концевая сухая с бандажирующей муфтой для контрольного кабеля с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 14- Работы электромонтажные
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    Заделка кабеля концевая сухая с бандажирующей муфтой для контрольного кабеля с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 14

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