Заделка кабеля концевая в резиновой перчатке для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2

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