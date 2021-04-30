Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Добавлено в корзину!
    Отправить запрос
    Удалено из корзины
    Главная / Торговый портал / Работы электромонтажные / Монтаж кабеля в проложенных трубах, блоках и коробах
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Монтаж кабеля в проложенных трубах, блоках и коробах

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Монтаж кабеля в проложенных трубах, блоках и коробах- Работы электромонтажные
    0
    Монтаж кабеля в проложенных трубах, блоках и коробах

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    Не указана
    В корзину
    Единица измерения:
    ШТ
    Заказать в один клик
    Авторизуйтесь, чтобы увидеть технические характеристики
    Сообщить об ошибке

    Похожие товары

    Восстановление электропроводки ГБО ТС
    Работы электромонтажные
    от 219
    В корзину
    Текущий ремонт внутренней электропроводки
    Работы электромонтажные
    Не указана
    В корзину
    Ремонт и замена электропроводки
    Работы электромонтажные
    от 10
    В корзину
    Текущий ремонт электропроводки с заменой выгоревших частей
    Работы электромонтажные
    Не указана
    В корзину
    Монтаж светильника устанавливаемого вне зданий с лампами накаливания
    Работы электромонтажные
    от 2796
    В корзину
    Монтаж кабеля в виде затягивания провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2
    Работы электромонтажные
    от 20
    В корзину
    Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей
    Работы электромонтажные
    от 44
    В корзину
    Работы пуско-наладочные охранно-защитной дератизационной системы (ОЗДС) ИССАН-ОХРА-Д-333 220В, 50Гц, 15Вт на основании инструкции по проектированию, монтажу и приемке в эксплуатацию ОЗДС (РМ-2776 утвержденные МНИИТЕП от 2000 года)
    Работы электромонтажные
    Не указана
    В корзину
    Монтаж, ремонт и обслуживание систем видеонаблюдения и их элементов офисные и промышленные здания и сооружения
    Работы электромонтажные
    Не указана
    В корзину
    Заделка кабеля концевая в резиновой перчатке для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2
    Работы электромонтажные
    Не указана
    В корзину
    Монтаж, ремонт и обслуживание систем видеонаблюдения
    Работы электромонтажные
    от 83214
    В корзину
    Пусконаладочные работы системы обратной связи зон оповещения
    Работы электромонтажные
    от 132364,87
    В корзину
    Позвонить