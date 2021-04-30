Контрольный комплекс измерений парных кабелей постоянным током (смонтированных) до и после включения в оконечные устройства

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Контрольный комплекс измерений парных кабелей постоянным током (смонтированных) до и после включения в оконечные устройства- Работы электромонтажные