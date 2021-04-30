Монтаж муфты оптической без учета измерений в процессе монтажа и без расключения кабеля ВО

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Монтаж муфты оптической без учета измерений в процессе монтажа и без расключения кабеля ВО- Работы электромонтажные