Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, улично-дорожной сети и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов

Работа по восстановлению асфальтобетонных, гравийных покрытий дорог и тротуаров

Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, улично-дорожной сети и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов

Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими материалами Устройство оснований автомобильных дорог

Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, улично-дорожной сети и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов

Услуги по строительству дорого (цена из расчёта сметы)

Услуги по установке бордюрного камня Установка бортовых камней бетонных при цементобетонных покрытиях. ГЭСН 27-02-010-01 Состав работ 01 Устройство бетонного основания с уплотнением, установкой и снятием опалубки. 02 Установка бортовых камней с подтеской, заливкой швов и их расшивкой. 03 Очистка гранитных бортов.

Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, улично-дорожной сети и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов

от 905 ₽