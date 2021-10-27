Цена без НДС, руб.
10489,16
Спецификация
Производство точных весов; производство ручных инструментов для черчения, разметки и математических расчетов; производство ручных инструментов для измерения линейных размеров, не включенных в другие группировки
Характеристики
Максимальный предел взвешивания 2,5-25 кг, цена деления 0,5-5 г, флуоресцентный индикатор, выборка массы тары, платформа из нержавеющей стали, диапазон рабочих температур весов -10..+40 °С, питание весов для фасовки — от сети 220 В, габариты весов 350х325х105 мм, размеры платформы 335х210 мм, масса весов 4,7 кг.