Комплектующие для шкафа-купе Lejna 52Н005 1561х680х2261ММ ЛДСП стенка боковая 5х68х226.1СМ Е1 бук шок 2ШТ, комплект дверей 146.1х7х226СМ W3 белый 2ШТ, ящик выдвижной 110х28,2х92.2СМ 3ШТ, полка W3 белая 110х92.2х7СМ 2ШТ, полка W3 белая 116х92.2х7СМ 2ШТ

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