Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Добавлено в корзину!
    Отправить запрос
    Удалено из корзины
    Главная / Торговый портал / Мебель для офисов и предприятий торговли / Комплектующие для шкафа-купе Lejna 52Н005 1561х680х2261ММ ЛДСП стенка боковая 5х68х226.1СМ Е1 бук шок 2ШТ, комплект дверей 146.1х7х226СМ W3 белый 2ШТ, ящик выдвижной 110х28,2х92.2СМ 3ШТ, полка W3 белая 110х92.2х7СМ 2ШТ, полка W3 белая 116х92.2х7СМ 2ШТ
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Комплектующие для шкафа-купе Lejna 52Н005 1561х680х2261ММ ЛДСП стенка боковая 5х68х226.1СМ Е1 бук шок 2ШТ, комплект дверей 146.1х7х226СМ W3 белый 2ШТ, ящик выдвижной 110х28,2х92.2СМ 3ШТ, полка W3 белая 110х92.2х7СМ 2ШТ, полка W3 белая 116х92.2х7СМ 2ШТ

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Комплектующие для шкафа-купе Lejna 52Н005 1561х680х2261ММ ЛДСП стенка боковая 5х68х226.1СМ Е1 бук шок 2ШТ, комплект дверей 146.1х7х226СМ W3 белый 2ШТ, ящик выдвижной 110х28,2х92.2СМ 3ШТ, полка W3 белая 110х92.2х7СМ 2ШТ, полка W3 белая 116х92.2х7СМ 2ШТ- Мебель для офисов и предприятий торговли
    26
    Комплектующие для шкафа-купе Lejna 52Н005 1561х680х2261ММ ЛДСП стенка боковая 5х68х226.1СМ Е1 бук шок 2ШТ, комплект дверей 146.1х7х226СМ W3 белый 2ШТ, ящик выдвижной 110х28,2х92.2СМ 3ШТ, полка W3 белая 110х92.2х7СМ 2ШТ, полка W3 белая 116х92.2х7СМ 2ШТ

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 27000
    В корзину
    Единица измерения:
    КОМПЛ
    Заказать в один клик
    Авторизуйтесь, чтобы увидеть технические характеристики
    Сообщить об ошибке
    Поставщики
    • ООО "ФСК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      22500
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      27000
      Спецификация
      Торговля оптовая бытовой мебелью
      Характеристики
      Комплектующие для шкафа-купе LEONA 156,1х68хh226,1 см (Стенка боковая 5х68х226,1 Е1 бук шок - 2шт, Комплект дверей 146,1х7х226 W3 белый - 2шт, Ящик выдвижной 110х28,2х92,2 - 3шт, Полка W3 белая 110х92,2х7 - 2шт, Полка W3 белая 116х92,2х7 - 2шт)
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      27000c НДС

    Похожие товары

    Кресло Chairman 658 кожа/дерево черный/темный орех ООО "ТАЙПИТ-МК"
    Мебель для офисов и предприятий торговли
    от 21979
    В корзину
    Кресло для руководителя Easy Chair 628 TR рециклированная кожа/пластик черный
    Мебель для офисов и предприятий торговли
    от 12025,18
    В корзину
    Кресло Electra A экокожа/хром черный 53х61х108-118СМ на полозьях с низкой спинкой ООО "ИНТЕРЬЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ"
    Мебель для офисов и предприятий торговли
    от 8422
    В корзину
    Кресло для руководителя Юнитекс Империя натуральная кожа компаньон черный 63х76х113СМ
    Мебель для офисов и предприятий торговли
    от 45000
    В корзину
    Кресло для руководителя Менеджер натуральная кожа черный
    Мебель для офисов и предприятий торговли
    от 13648
    В корзину
    Кресло для персонала Chairman CH 9801 ткань/хром черный 60х48х113СМ газпатрон 3кл. по стандарту Germany DIN 4550
    Мебель для офисов и предприятий торговли
    от 5778,4
    В корзину
    Кресло для руководителя AP Home Kevan D экокожа черный 65х65х100СМ
    Мебель для офисов и предприятий торговли
    от 16870
    В корзину
    Кресло для персонала Новый стиль Webstar Black GTP Tilt CHR61 OH-5/SM-01 ткань/сетка черный ООО "РАДОМ"
    Мебель для офисов и предприятий торговли
    от 7591
    В корзину
    Кресло для руководителя Романо MD-991 натуральная кожа Stella слоновая кость 130х79х89СМ
    Мебель для офисов и предприятий торговли
    от 70921
    В корзину
    Кресло конференц Chairman искусственная кожа/дерево черный матовый
    Мебель для офисов и предприятий торговли
    от 6757,23
    В корзину
    Кресло AV 133 PL (681 Н) MK экокожа 223 черный 112/122х49х64СМ
    Мебель для офисов и предприятий торговли
    от 9276,18
    В корзину
    Кресло для руководителя Chairman 769 /00-07017614 ткань TW-11/сетчатый акрил/пластик/металл хромированный черный N 120/130х48.5х66.5СМ 120КГ синхромеханизм, Sipro-механизм, газпатрон 3 класс по стандарту Germany DIN 4550 с подлокотниками, крестовина на роликах по стандарту BIFMA 5.1 (США)
    Мебель для офисов и предприятий торговли
    от 28000
    В корзину
    Позвонить