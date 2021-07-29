Шкаф для документов закрытый Гранд Gr-42 1200х440х750ММ орех темный ЛДСП 25/38ММ ПВХ 0.45 и 2ММ 2-дверный низкий, со стеклом в алюминиевой рамке, лицевая фурнитура алюминий ООО МС-ОфисПро

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Шкаф для документов закрытый Гранд Gr-42 1200х440х750ММ орех темный ЛДСП 25/38ММ ПВХ 0.45 и 2ММ 2-дверный низкий, со стеклом в алюминиевой рамке, лицевая фурнитура алюминий ООО МС-ОфисПро- Шкафы офисные деревянные