Шкаф для документов закрытый Гранд Gr-61 450х400х2190ММ орех темный ЛДСП 25ММ ПВХ 2ММ 1-дверный узкий с полками, лицевая фурнитура алюминий ООО МС-ОфисПро
Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Шкаф для документов закрытый Гранд Gr-61 450х400х2190ММ орех темный ЛДСП 25ММ ПВХ 2ММ 1-дверный узкий с полками, лицевая фурнитура алюминий ООО МС-ОфисПро- Шкафы офисные деревянные
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