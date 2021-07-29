Шкаф для документов Гранд Gr-62 900х400х2190ММ орех темный ЛДСП 25ММ ПВХ 2ММ 4-дверный со стеклом в алюминиевой рамке, широкий лицевая фурнитура алюминий ООО МС-ОфисПро

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Шкаф для документов Гранд Gr-62 900х400х2190ММ орех темный ЛДСП 25ММ ПВХ 2ММ 4-дверный со стеклом в алюминиевой рамке, широкий лицевая фурнитура алюминий ООО МС-ОфисПро- Шкафы офисные деревянные