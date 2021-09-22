Стол рабочий для руководителя прямой Гранд Gr-20 ЛДСП ЛДСП 2000х900х750ММ орех темный 25/38ММ ПВХ 0.45ММ/2ММ регулируемые опоры металлические с пластиковым основанием, диапазон регулировок до 15ММ ООО "МС-ОфисПро"

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Стол рабочий для руководителя прямой Гранд Gr-20 ЛДСП ЛДСП 2000х900х750ММ орех темный 25/38ММ ПВХ 0.45ММ/2ММ регулируемые опоры металлические с пластиковым основанием, диапазон регулировок до 15ММ ООО "МС-ОфисПро"- Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений