Шкаф для документов закрытый Born В 420.6 900х450х1286ММ дуб девон ЛДСП 18ММ/25ММ ПВХ 0.8 и 2ММ 2-дверный с полками и глухими дверцами, ручка-скоба цвет алюминий ООО БелГро

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Шкаф для документов закрытый Born В 420.6 900х450х1286ММ дуб девон ЛДСП 18ММ/25ММ ПВХ 0.8 и 2ММ 2-дверный с полками и глухими дверцами, ручка-скоба цвет алюминий ООО БелГро- Шкафы офисные деревянные