Стол для переговоров для руководителя Born В 305.2 ЛДСП ЛДСП 1000х800х750ММ дуб девон 38ММ ПВХ 2ММ ООО "БелГро"

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Стол для переговоров для руководителя Born В 305.2 ЛДСП ЛДСП 1000х800х750ММ дуб девон 38ММ ПВХ 2ММ ООО "БелГро"- Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений