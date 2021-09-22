Стол рабочий для руководителя Born В 102 ЛДСП ЛДСП 1700х800х750ММ дуб девон 38ММ ПВХ 2ММ регулируемые по высоте опоры с декоративными алюминиевыми трубками ООО "БелГро"

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Стол рабочий для руководителя Born В 102 ЛДСП ЛДСП 1700х800х750ММ дуб девон 38ММ ПВХ 2ММ регулируемые по высоте опоры с декоративными алюминиевыми трубками ООО "БелГро"- Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений