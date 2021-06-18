Кабель связи телефонный низкочастотный полиэтилен ТЗАБп медь
Кабели связи станционные и распределительные
от 275400₽
Кабель зоновой связи ЗКПБз 1х4х1.2 медь
Кабели связи станционные и распределительные
от 522₽
Кабель связи телефонный ТППэпЗ 300х2х0.5 315В
Кабели связи станционные и распределительные
от 354₽
Кабель зоновой связи полиэтилен медный экран ЗКПБм 1х4х1.2
Кабели связи станционные и распределительные
Не указана
Кабель зоновой связи ЗКПБм 1х4х1.2
Кабели связи станционные и распределительные
от 78820₽
Кабель связи телефонный полиэтилен ТППэпБГ медь ГОСТ 31943
Кабели связи станционные и распределительные
от 60₽
Провод связи телефонный ПКСВ 2 0.5ММ2 ПВХ медь
Кабели связи станционные и распределительные
от 9₽
Кабель зоновой связи ЗКПБ 1х4х1.2
Кабели связи станционные и распределительные
от 182000₽
Кабель связи телефонный ТППэп(А)-НДГ 10х2х0,5
Кабели связи станционные и распределительные
Не указана
Кабель связи телефонный ТППэп 50х2х0.5 250В ГОСТ 31943-2012 ТУ 3572-088-21059747-2012 Электрокабель
Кабели связи станционные и распределительные
от 279756₽
Кабель связи телефонный броня из стальных лент кордельно-бумажная изоляция ТЗАБП 7х4х1.2 алюминиевая оболочка 430В полиэтиленовый шланг в подушке / семь четвёрок жил ТУ16.705.122.-80
Кабели связи станционные и распределительные
Не указана
Кабель зоновой связи ЗКПБм 1х4х1.2 медь
Кабели связи станционные и распределительные
от 273₽