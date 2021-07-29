Шкаф для документов стеллаж сквозной открытый индивидуальный заказ 800х380х1910ММ по согласованию с Заказчиком ЛДСП 16ММ ПВХ 0.4ММ 5 полок без дверей ООО Стекло-Сервис Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Шкаф для документов стеллаж сквозной открытый индивидуальный заказ 800х380х1910ММ по согласованию с Заказчиком ЛДСП 16ММ ПВХ 0.4ММ 5 полок без дверей ООО Стекло-Сервис Россия- Шкафы офисные деревянные