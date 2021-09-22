Стол письменный эргономичный ЛДСП ЛДСП 1800/1200х650х750ММ серебро ПВХ угловой, встроенная тумба с 4-мя ящиками и мобильная тумба с ящиками 400х500х750 ООО "Стекло-Сервис" Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Стол письменный эргономичный ЛДСП ЛДСП 1800/1200х650х750ММ серебро ПВХ угловой, встроенная тумба с 4-мя ящиками и мобильная тумба с ящиками 400х500х750 ООО "Стекло-Сервис" Россия- Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений