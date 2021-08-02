Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Добавлено в корзину!
    Отправить запрос
    Удалено из корзины
    Главная / Торговый портал / Устройства и блоки питания вычислительных машин / Блок питания Метран-602-024-50-DIN 220В
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Блок питания Метран-602-024-50-DIN 220В

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Блок питания Метран-602-024-50-DIN 220В- Устройства и блоки питания вычислительных машин
    23
    Блок питания Метран-602-024-50-DIN 220В

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 11490
    В корзину
    Единица измерения:
    ШТ
    Заказать в один клик
    Авторизуйтесь, чтобы увидеть технические характеристики
    Сообщить об ошибке
    Поставщики
    • ООО "ИНТЭРПРОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      12000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      14400
      Спецификация
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      14400c НДС
    • ООО "ИНТЕХ ГРУПП"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      9575
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      11490
      Спецификация
      Характеристики
      Метран-602-024-50-DIN
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      11490c НДС

    Похожие товары

    Источник бесперебойного питания Smart-UPS RT 8000VA RM 230V SRT8KRMXLI
    Устройства и блоки питания вычислительных машин
    от 409903,21
    В корзину
    Блок питания АСА48/2 220/48В ПолиКом
    Устройства и блоки питания вычислительных машин
    Не указана
    В корзину
    Источник бесперебойного питания ENTEL SPB-U10BS2-CH 1/0,9кВА/кВт стоечный/напольный
    Устройства и блоки питания вычислительных машин
    от 36816
    В корзину
    Источник бесперебойного питания (ИБП) Entel LPB-K10ES+C1+LS-AK 1000/600ВА/Вт 350x146x160мм, 8кг
    Устройства и блоки питания вычислительных машин
    от 33110
    В корзину
    Блок питания БПНТ-1 УХЛ3.1, Т3.1 БКЖИ.656121.203 ТУ Россия
    Устройства и блоки питания вычислительных машин
    Не указана
    В корзину
    Источник бесперебойного питания (ИБП) Крон 12/8
    Устройства и блоки питания вычислительных машин
    от 25778,99
    В корзину
    Источник бесперебойного питания Крон 12/8 12В 8А
    Устройства и блоки питания вычислительных машин
    от 23690
    В корзину
    Источник бесперебойного питания Rack/Tower ATS-2000 R-X 88(2U)x438x420ММ 48В 8А 2КВ·А внешняя АБ 8КГ
    Устройства и блоки питания вычислительных машин
    от 43320
    В корзину
    Блок питания стационарный взрывозащищённый ШГВА-БП-СГР01-3-12DC-КНВ2 220/12В
    Устройства и блоки питания вычислительных машин
    от 220365
    В корзину
    Блок питания iRZ SFP1201000PE 12В 1А
    Устройства и блоки питания вычислительных машин
    Не указана
    В корзину
    Модуль батарейный Rack/Tower BP 240-9-3U для ИБП ATS 6000 R-X и ATS 10000 R-X 240В 9А.Ч 133(3U)х438х635ММ 66КГ
    Устройства и блоки питания вычислительных машин
    от 64560
    В корзину
    Источник бесперебойного питания Штиль SR1101SL 1КВ.А со встроенными АКБ 3х12В 9А.Ч
    Устройства и блоки питания вычислительных машин
    от 26520
    В корзину
    Позвонить