Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Полотенце White line 350х700ММ спанлейс 100ШТ- Услуги по оптовой торговле текстильными изделиями
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Полотенце 35х70 см. спанлейс 50 г/м2 рулон: 100шт. ."White line" Россия Мягкое, хорошо впитывающее влагу одноразовое полотенце из нетканого материала "Спанлейс" плотностью 40 гр/м, имеет гладкую фактуру, предназначено для использования в косметических, гигиенических, хозяйственных, бытовых и технических целях. Размер 35 х 70 см. Цвет: белый