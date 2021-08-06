Холодильник Бирюса 110 48х122.5х60.5СМ 180Л 153Л 27Л однокамерный белый 38КГ 3 стеклянных полки

Цена без НДС, руб.
11766,66
Спецификация
Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
Характеристики
Торговая марка: Бирюса
Подробные характеристики
Тип холодильника: с морозильником
Класс энергопотребления: А
Количество камер: 1
Объем общий: 180 литр
Объем холодильной камеры: 153 литр
Объем морозильной камеры: 27 литр
Тип управления: механическое
Уровень шума: 40 дб
Количество компрессоров: 1 шт.
Зона сохранения свежести: Нет
Количество отделений в морозильной камере: 1
Расположение морозильной камеры: сверху
Тип размораживания холодильной камеры: ручной
Тип размораживания морозильной камеры: ручной
Полки холодильной камеры: 3 шт.
Материал полок: стекло
Цвет: белый
Высота: 1225 мм
Ширина: 480 мм
Глубина: 605 мм
Вес изделия: 38 кг
Гарантийный срок: 36 мес
Страна происхождения: Россия