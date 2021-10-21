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    Главная / Торговый портал / Печи микроволновые / Печь микроволновая Samsung MG23K3614AW/BW 800ВТ 23Л электронное управление биокерамическое белый/черный 483х392х275ММ 13КГ Малайзия
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Печь микроволновая Samsung MG23K3614AW/BW 800ВТ 23Л электронное управление биокерамическое белый/черный 483х392х275ММ 13КГ Малайзия

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Печь микроволновая Samsung MG23K3614AW/BW 800ВТ 23Л электронное управление биокерамическое белый/черный 483х392х275ММ 13КГ Малайзия- Печи микроволновые
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    Печь микроволновая Samsung MG23K3614AW/BW 800ВТ 23Л электронное управление биокерамическое белый/черный 483х392х275ММ 13КГ Малайзия

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    Цена
    от 8910
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    • ООО "МЕТАЛЛМЕТСНАБ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      12300
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      14760
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      14760c НДС
    • ООО "САМУР"
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      Цена без НДС, руб.
      12000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      14400
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      14400c НДС
    • ООО "АНДЕРС ЛЕД"
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      Цена без НДС, руб.
      10196,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      12236
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
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      12236c НДС
    • ООО "КОНЦЕПТ-ОПТ"
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      Цена без НДС, руб.
      10083,33
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      12100
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Минимальная партия
      19
      Регионы поставки
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      12100c НДС
    • ООО "УРАЛЭНЕРГОИНВЕСТ"
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      Цена без НДС, руб.
      10050
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      12060
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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      12060c НДС
    • ООО "КРОСС-ПРО"
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      9900
      Ставка НДС, %
      20.0
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      11880
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      9780
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      11736
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      Минимальная партия
      0
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      11736c НДС
    • ООО "МЕТУНИВЕРСАЛ"
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      9500
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      11400
      Спецификация
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      Минимальная партия
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      Цена без НДС, руб.
      8890
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      10668
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      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
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      Минимальная партия
      0
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      10668c НДС
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      8642
      Ставка НДС, %
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      10370,4
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      0
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      10370,4c НДС
    • ШЕЛАМОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ
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      10250
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      10250
      Спецификация
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      10250c НДС
    • ООО "ГЕОПОЛИС"
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      8500
      Ставка НДС, %
      20.0
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      10200
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      10200c НДС
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      8243
      Ставка НДС, %
      20.0
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      9891,6
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      Минимальная партия
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      9891,6c НДС
    • ООО "ДОРСТЭЙЛ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      7915
      Ставка НДС, %
      20.0
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      9498
      Спецификация
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      9498c НДС
    • ООО "КОМУС"
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      Цена без НДС, руб.
      7425
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      8910
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Торговая марка: Samsung Подробные характеристики Объем: 23 литр Мощность микроволн: 800 вт Тип управления: электронное Внутреннее покрытие: биокерамическое Гриль: Да Конвекция: Нет Автоматическая разморозка: Да Автоприготовление: Нет Автоматический разогрев: Нет Блокировка от детей: Нет Автоматическое поддержание температуры: Нет Дисплей: Да Внутреннее освещение: Да Встроенные часы: Да Наличие звукового сигнала: Да Режим размораживания: Да Открывание дверцы: ручка Диаметр поддона: 288 мм Мощность гриля: 1100 вт Цвет: белый Размер: 483x392x275 мм Вес: 13 кг Гарантийный срок: 12 мес Страна происхождения: Малайзия
      Минимальная партия
      0
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      8910c НДС
    • ООО "ИНВЕСТКОНТРАКТ"
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      Цена без НДС, руб.
      7425
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      8910
      Спецификация
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      Минимальная партия
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      8910c НДС
    • ООО "МАТРИКС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
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      Ставка НДС, %
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      Не указана
    • ООО "ИННОТЕХ АЙТИ"
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      1
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      20.0
      Цена с НДС, руб.
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      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
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      0
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      Не указана
    • ООО "ЛАНИСКАН"
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      1
      Ставка НДС, %
      20.0
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      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
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      Не указана
    • ООО "ПРОМОПТ"
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      0
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      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Минимальная партия
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