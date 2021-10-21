Спецификация
Торговля оптовая электрической бытовой техникой
Характеристики
Торговая марка: Samsung
Подробные характеристики
Объем: 23 литр
Мощность микроволн: 800 вт
Тип управления: электронное
Внутреннее покрытие: биокерамическое
Гриль: Да
Конвекция: Нет
Автоматическая разморозка: Да
Автоприготовление: Нет
Автоматический разогрев: Нет
Блокировка от детей: Нет
Автоматическое поддержание температуры: Нет
Дисплей: Да
Внутреннее освещение: Да
Встроенные часы: Да
Наличие звукового сигнала: Да
Режим размораживания: Да
Открывание дверцы: ручка
Диаметр поддона: 288 мм
Мощность гриля: 1100 вт
Цвет: белый
Размер: 483x392x275 мм
Вес: 13 кг
Гарантийный срок: 12 мес
Страна происхождения: Малайзия