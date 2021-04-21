Шкаф для ключей Klesto SKB-102 на 102 ключа 390х85х350ММ серый металл дверь со стеклом Тайвань

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Шкаф для ключей Klesto SKB-102 на 102 ключа 390х85х350ММ серый металл дверь со стеклом Тайвань- Шкафы металлические прочие