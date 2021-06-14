Установка воронок водосточных ГЭСН 06-01-001-01. Состав работ 01 Раскрой и установка досок 02 Установка щитов опалубки 03 Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 04 Установка арматуры 05 Укладка бетонной смеси
Работы строительно-монтажные прочие
от 1094₽
Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 2
Работы строительно-монтажные прочие
от 51,04₽
Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона ГЭСН 27-02-005-01. Состав работ 01 Укладка конструкций лотка на цементном растворе с заделкой шва сопряжения с проезжей частью битумной мастикой. 02 Планировка основания перед укладкой бортового камня (лотка).
Работы строительно-монтажные прочие
от 7651₽
Устройство подстилающих и выравнивающих слоёв оснований из песка ФЕР 27-04-001-01 Состав работ 1 Планировка и прикатка земляного полотна с поливом водой. 2Россыпь и разравнивание материалов. 3 Уплотнение россыпей с поливкой водой.
Работы строительно-монтажные прочие
от 640₽
Облицовка оконных и дверных откосов по сплошному основанию на клее декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов
Работы строительно-монтажные прочие
Не указана
Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100ММ площадью до 500СМ2
Работы строительно-монтажные прочие
от 558,5₽
Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы) из листовой оцинкованной стали
Работы строительно-монтажные прочие
от 625,78₽
Обшивка каркаса профлистом
Работы строительно-монтажные прочие
от 1176,23₽
Установка и разборка лесов внутренних трубчатых инвентарных высотой до 16М: трубчатых для прочих отделочных работ
Работы строительно-монтажные прочие
от 287,06₽
Устройство цокольного ввода газопровода диаметр газопровода до 160ММ в здание из полиэтиленовых труб
Работы строительно-монтажные прочие
от 24579,24₽
Установка зеркал
Работы строительно-монтажные прочие
от 4637,22₽
Разборка утепления из керамзитобетона
Работы строительно-монтажные прочие
от 2380,84₽