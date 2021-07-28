Драм-картридж БУЛАТ s-Line 101R00435 рециклинговый для Xerox WorkCentre 5225 80000СТР

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Драм-картридж БУЛАТ s-Line 101R00435 рециклинговый для Xerox WorkCentre 5225 80000СТР- Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства