Бумага для тахографа цифрового лента Cosibo 121341 3ШТ

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Бумага для тахографа цифрового лента Cosibo 121341 3ШТ- Бумага для аппаратов и приборов