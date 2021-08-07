Раствор для инфузий Трисоль 200МЛ Калия хлорид, Натрия гидрокарбонат, Натрия хлорид
Реагенты диагностические и прочие фармацевтические препараты
от 60,5₽
Раствор для инфузий концентрат 6мг/мл Таксакад 5МЛ флакон Паклитаксел ЗАО Биокад
Реагенты диагностические и прочие фармацевтические препараты
Не указана
Раствор для инфузий Дисоль 200МЛ натрия ацетат/натрия хлорид Биосинтез Россия
Реагенты диагностические и прочие фармацевтические препараты
от 27,5₽
Раствор для инфузий Дисоль 400МЛ 1ШТ
Реагенты диагностические и прочие фармацевтические препараты
от 36,3₽
Раствор для инфузий концентрат 10мг/мл Ацеллбия 10МЛ флакон ритуксимаб ЗАО Биокад
Реагенты диагностические и прочие фармацевтические препараты
Не указана
Раствор для инфузий концентрат 10мг/мл Ацеллбия 50МЛ флакон ритуксимаб ЗАО Биокад
Реагенты диагностические и прочие фармацевтические препараты
Не указана
Раствор для инфузий концентрат 25мг/мл Авегра 4МЛ флакон бевацизумаб ЗАО Биокад
Реагенты диагностические и прочие фармацевтические препараты
Не указана
Раствор для инфузий концентрат Таксакад 6МГ 16.7МЛ флакон 1ШТ Паклитаксел ЗАО Биокад
Реагенты диагностические и прочие фармацевтические препараты
Не указана
Раствор для инфузий концентрат 6мг/мл Таксакад 50МЛ флакон Паклитаксел ЗАО Биокад
Реагенты диагностические и прочие фармацевтические препараты
Не указана
Раствор для инфузий гемодиализный Accusol K+2 2ШТ RPE9702
Реагенты диагностические и прочие фармацевтические препараты
Не указана
Раствор для инфузий раствор соды 4ПРОЦ 100МЛ
Реагенты диагностические и прочие фармацевтические препараты
от 213,4₽
Раствор для инфузий Кавинтон 2МЛ №10 Гедеон Рихтер Венгрия
Реагенты диагностические и прочие фармацевтические препараты
Не указана