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    Главная / Торговый портал / Ограждения дорожные / Столбик сигнальный опознавательный Газ СОГ 1.8 полиэтилен 83ММ 1800ММ желтый
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Столбик сигнальный опознавательный Газ СОГ 1.8 полиэтилен 83ММ 1800ММ желтый

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Столбик сигнальный опознавательный Газ СОГ 1.8 полиэтилен 83ММ 1800ММ желтый- Ограждения дорожные
    17
    Столбик сигнальный опознавательный Газ СОГ 1.8 полиэтилен 83ММ 1800ММ желтый

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    Цена
    от 387,5
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    Единица измерения:
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      469,8
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      Спецификация
      Производство прочего электрического оборудования
      Характеристики
      Столбик опозновательный "Газ" СОГ 1.8 высота - 1800 мм; диаметр 108 мм ; толщина стенки 3,9+0,8 мм
      Минимальная партия
      0
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      Не указана
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      Не указана
      Спецификация
      Производство прочего электрического оборудования
      Характеристики
      Столбик опозновательный "Газ" СОГ 1.8 высота - 1800 мм; диаметр 108 мм ; толщина стенки 3,9+0,8 мм
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

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