Жилой модуль № 3 заводской готовности строительная бытовка 6х15М для проживания персонала металлический каркас с утеплителем из минеральной ваты. Снаружи обшит профильным листом, внутри деревянные обрешётка и лаги
Здания сборные из металла
от 400000₽
Ферма треугольная T500-40 для монтажа светового и звукового оборудования 500ММ
Здания сборные из металла
от 4755,4₽
Жилой модуль № 1 заводской готовности строительная бытовка 6х15М для проживания персонала металлический каркас с утеплителем из минеральной ваты. Снаружи обшит профильным листом, внутри деревянные обрешётка и лаги
Здания сборные из металла
от 400000₽
Жилой модуль № 2 заводской готовности строительная бытовка 6х15М для проживания персонала лист профильный с утеплителем из минеральной ваты. Снаружи обшит профильным листом, внутри деревянные обрешётка и лаги
Здания сборные из металла
от 400000₽
Ферма квадратная 350х350х2000ММ трубы из алюминиевого сплава АД35 болтовое соединение основная труба 50х3ММ наполнение 28х2ММ с крепежом ГОСТ 18475-82
Здания сборные из металла
от 13600₽
Арочный тентовый ангар Байконур 9х12М каркас металлический / тентовая ткань 1. Металлический каркас по проекту по ГОСТ 23118-2021, СП 53-101-98, СНиП 3.03.01-87 2. Внешнее тентовое покрытие - арка, тентовая ткань плотность 900Г/М2 морозостойкость до минус 50⁰С; 3. Фронтон - тентовая ткань плотность 900Г/М2 морозостойкость до минус 50⁰С; 4. Ворота - тентовая уплотненная штора (в свету 4.0х3.8М) 5. Крепеж стоек ангара (кронштейны) - 15ШТ 6. Печь на отработанном масле с комплектом труб и противопожарных отверстий для выхлопной трубы - 2ШТ
Здания сборные из металла
от 1194552₽
Блок модульный офисный трубы стальные, профнастил, брус деревянный, утеплитель 6058х2438х2700ММ дверь входная стальная-1ШТ, дверь межкомнатная-2ШТ, стеклопакет-2ШТ, розетки, светильники, выключатели
Здания сборные из металла
от 179900₽
Блок-бокс связи для Газопровода-отвода и ГРС-4 673.Р18.04.04.01-КР.Г металлический профиль 80х80х4ММ 09Г2С, швеллер 20П 09Г2С, стальной лист, утеплитель, сэндвич-панель 2080х2000х3100ММ дверь металлическая утепленная противопожарная
Здания сборные из металла
от 1080000₽
Ферма квадратная 350х350х2645ММ трубы из алюминиевого сплава АД35 болтовое соединение основная труба 50х3ММ наполнение 28х2ММ с крепежом ГОСТ 18475-82
Здания сборные из металла
от 16150₽
Ферма квадратная 350х350х740ММ трубы из алюминиевого сплава АД35 болтовое соединение основная труба 50х3ММ наполнение 28х2ММ с крепежом ГОСТ 18475-82
Здания сборные из металла
от 6800₽
Комплекс сценический павильон с односкатной крышей Антикризис 4.8х3.6М сталь, порошковая окраска ферма павильона болтовая профили 50х25х2ММ, 25х25х1.5ММ, ферма подиума профиль 60х30х2ММ, подиум 4.8х3.6х0.7/0.9М с оградительными барьерами по задней и боковым сторонам, опоры винтовые 0.7-0.9М, покрытие крыши - морозоустойчивое тентовое полотно 650Г/М2, подиума - влагостойкая ламинированная фанера18ММ с противоскользящим эффектом, лестница 1.2М (3 ступени с одним боковым поручнем) 1ШТ, лебедки ручные 4ШТ ООО "Современные технологии ПСК"
Здания сборные из металла
от 260000₽
Ферма квадратная 350х350х1600ММ трубы из алюминиевого сплава АД35 болтовое соединение основная труба 50х3ММ наполнение 28х2ММ с крепежом ГОСТ 18475-82
Здания сборные из металла
от 10200₽