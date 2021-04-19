Комплекс сценический павильон с односкатной крышей Антикризис 4.8х3.6М сталь, порошковая окраска ферма павильона болтовая профили 50х25х2ММ, 25х25х1.5ММ, ферма подиума профиль 60х30х2ММ, подиум 4.8х3.6х0.7/0.9М с оградительными барьерами по задней и боковым сторонам, опоры винтовые 0.7-0.9М, покрытие крыши - морозоустойчивое тентовое полотно 650Г/М2, подиума - влагостойкая ламинированная фанера18ММ с противоскользящим эффектом, лестница 1.2М (3 ступени с одним боковым поручнем) 1ШТ, лебедки ручные 4ШТ ООО "Современные технологии ПСК"

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Комплекс сценический павильон с односкатной крышей Антикризис 4.8х3.6М сталь, порошковая окраска ферма павильона болтовая профили 50х25х2ММ, 25х25х1.5ММ, ферма подиума профиль 60х30х2ММ, подиум 4.8х3.6х0.7/0.9М с оградительными барьерами по задней и боковым сторонам, опоры винтовые 0.7-0.9М, покрытие крыши - морозоустойчивое тентовое полотно 650Г/М2, подиума - влагостойкая ламинированная фанера18ММ с противоскользящим эффектом, лестница 1.2М (3 ступени с одним боковым поручнем) 1ШТ, лебедки ручные 4ШТ ООО "Современные технологии ПСК"- Здания сборные из металла