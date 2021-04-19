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    Главная / Торговый портал / Здания сборные из металла / Комплекс сценический павильон с односкатной крышей Антикризис 4.8х3.6М сталь, порошковая окраска ферма павильона болтовая профили 50х25х2ММ, 25х25х1.5ММ, ферма подиума профиль 60х30х2ММ, подиум 4.8х3.6х0.7/0.9М с оградительными барьерами по задней и боковым сторонам, опоры винтовые 0.7-0.9М, покрытие крыши - морозоустойчивое тентовое полотно 650Г/М2, подиума - влагостойкая ламинированная фанера18ММ с противоскользящим эффектом, лестница 1.2М (3 ступени с одним боковым поручнем) 1ШТ, лебедки ручные 4ШТ ООО "Современные технологии ПСК"
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    Комплекс сценический павильон с односкатной крышей Антикризис 4.8х3.6М сталь, порошковая окраска ферма павильона болтовая профили 50х25х2ММ, 25х25х1.5ММ, ферма подиума профиль 60х30х2ММ, подиум 4.8х3.6х0.7/0.9М с оградительными барьерами по задней и боковым сторонам, опоры винтовые 0.7-0.9М, покрытие крыши - морозоустойчивое тентовое полотно 650Г/М2, подиума - влагостойкая ламинированная фанера18ММ с противоскользящим эффектом, лестница 1.2М (3 ступени с одним боковым поручнем) 1ШТ, лебедки ручные 4ШТ ООО "Современные технологии ПСК"

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Комплекс сценический павильон с односкатной крышей Антикризис 4.8х3.6М сталь, порошковая окраска ферма павильона болтовая профили 50х25х2ММ, 25х25х1.5ММ, ферма подиума профиль 60х30х2ММ, подиум 4.8х3.6х0.7/0.9М с оградительными барьерами по задней и боковым сторонам, опоры винтовые 0.7-0.9М, покрытие крыши - морозоустойчивое тентовое полотно 650Г/М2, подиума - влагостойкая ламинированная фанера18ММ с противоскользящим эффектом, лестница 1.2М (3 ступени с одним боковым поручнем) 1ШТ, лебедки ручные 4ШТ ООО "Современные технологии ПСК"- Здания сборные из металла
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    Комплекс сценический павильон с односкатной крышей Антикризис 4.8х3.6М сталь, порошковая окраска ферма павильона болтовая профили 50х25х2ММ, 25х25х1.5ММ, ферма подиума профиль 60х30х2ММ, подиум 4.8х3.6х0.7/0.9М с оградительными барьерами по задней и боковым сторонам, опоры винтовые 0.7-0.9М, покрытие крыши - морозоустойчивое тентовое полотно 650Г/М2, подиума - влагостойкая ламинированная фанера18ММ с противоскользящим эффектом, лестница 1.2М (3 ступени с одним боковым поручнем) 1ШТ, лебедки ручные 4ШТ ООО "Современные технологии ПСК"

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    Цена
    от 260000
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    Поставщики
    • ООО "СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПСК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      260000
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      260000
      Спецификация
      Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей
      Характеристики
      Материал павильона: сталь (порошковая покраска) Ферма павильона болтовая 50х25х2, 25х25х1.5 Размер павильона: 4.8 х 3.6 м Высота павильона: 3,5 м от поверхности подиума Вид крыши: Односкат Материал подиума: Сталь (порошковая покраска) Нагрузочная способность 750 кг/м.кв. Ферма подиума 60*30*2 Оградительные барьеры: по задней и боковым сторонам подиума Размер подиума: 4,8*3,6*0,7 - 0,9 м Опоры: винтовые 0,7 - 0,9 м Покрытие павильона: покрытие крыши - Комплектуется морозоустойчивым тентовым полотном 650г/м2. Цвет на выбор Заказчика. Покрытие подиума: влагостойкая ламинированная фанера толщиной 18 мм с противоскользящим покрытием Лестницы: 1,2 м, 3 ступени с одним поручнем - 1 шт. сбоку В комплекте: лебедки ручные - 4 шт.
      Минимальная партия
      1
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      260000c НДС

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