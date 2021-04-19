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    Главная / Торговый портал / Шкафы металлические прочие / Шкаф лабораторный вытяжной ШВ-СТЛ.150.КРМ 1505х800х2100/2270ММ стальной светло-серый ООО "Политэн"
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Шкаф лабораторный вытяжной ШВ-СТЛ.150.КРМ 1505х800х2100/2270ММ стальной светло-серый ООО "Политэн"

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Шкаф лабораторный вытяжной ШВ-СТЛ.150.КРМ 1505х800х2100/2270ММ стальной светло-серый ООО "Политэн"- Шкафы металлические прочие
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    Шкаф лабораторный вытяжной ШВ-СТЛ.150.КРМ 1505х800х2100/2270ММ стальной светло-серый ООО "Политэн"

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 284646
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    Единица измерения:
    ШТ
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    Поставщики
    • ООО "ПОЛИТЭН"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      427500
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      513000
      Спецификация
      Торговля розничная мебелью в специализированных магазинах
      Характеристики
      Прежнее наименование ШВМКк-311 в комплекте с гидрооборудованием.1. Габаритные размеры (Длина × Глубина × Высота): 1505×800×2100/2270 мм.2. Габаритные размеры внутреннего рабочего пространства (Длина × Глубина × Высота): 1345×695×1065 мм.3. Каркас выполнен из профильной стальной трубы 50×25×1,5 мм на С-образных ножках на регулируемых по высоте металлических опорах высотой 35 мм для компенсации неровности пола.4. Панели шкафа выполнены из листового металла толщиной 1 мм.5. Рабочая поверхность выполнена из лабораторной монолитной бесшовной керамики (A.R.S.-Ceramics) профессионального класса. Толщина столешницы составляет 22 мм и имеет противопроливочный влагостойкий, износостойкий бортик из нержавеющей стали высотой 6 мм по всему периметру. Высота от уровня пола до столешницы 900 мм.6. Допустимая распределенная нагрузка на столешницу 300 кг.7. При поднятом защитном экране воздушный поток поступает в рабочую зону шкафа через весь рабочий проем. При опущенном защитном экране вытяжка осуществляется благодаря системе «BY-PASS». Диаметр вытяжного патрубка 200 мм.8. Высота подъема стекла от уровня столешницы 660 мм.9. Рабочая камера выполнена из стали.10. Защитный экран выполнен из стекла толщиной 4 мм. Экран обрамлён в раму из стальной профильной трубы 20×20×1,2 мм и П-образного профиля.11. Противовесы размещены в левом и правом пилонах.12. Конструкция системы вытяжки разделяет воздушный поток на две части, что позволяет создавать отбор воздуха из нижней и верхней части рабочей зоны шкафа.13. Электрооборудование состоит из съемного электроблока (EBP-220/16-3PS) и взрывозащищенного светильника светодиодного LED. Степень пылевлагозащиты IP 67, напряжение 176...264 В, мощностью 28 Вт, цветовая температура 5000 K, световой поток 3550 ЛМ. Рассеиватель: прозрачный поликарбонат. Электроблок находится на левом пилоне шкафа вне рабочей камеры. В состав электроблока входит три силовые розетки серого цвета 16А 220 В со степенью защиты IP54, кнопочный выключатель света из нержавеющей стали с зеленой светодиодной индикацией и резьбовой фиксацией к корпусу электроблока, выключатель автоматический 16А и 1А. Взрывозащищенный светильник светодиодный LED расположен в верхней части шкафа и изолирован от рабочей зоны стеклом толщиной 4 мм. Габаритные размеры электроблока EBP-220/16-3PS (L×B×H) 72×80×362 мм. Электроблок легко снимается с пилона вытяжного шкафа.14. Тумба с дверкой и полкой расположены на жестком основании. Габаритные размеры (Длина × Глубина × Высота): 1270×590×720 мм. Внутренний размер левого и правого отсека (Длина × Глубина × Высота): 425×550×700 мм, центрального: 380×550×700 мм. Корпус тумбы, дверки, полки выполнены из листового металла толщиной 1 мм. Каркас выполнен из профильной трубы 20×20×1,2 мм. На каждой дверке тумбы установлена вертикально одна металлическая ручка.15. В каркасе отсутствуют алюминиевые детали.16. Гидрооборудование располагается справа в вытяжной камере и состоит из: двух гусаков 150 мм, мойки полипропиленовой 300×150×150 мм и двух вентилей в правом пилоне. Поставляется в комплекте с сифоном, гофрошлангом и гибкими подводками.17. Все металлические поверхности покрыты стойкой эпоксиполиэфирной порошковой светло-серой краской (каркас RAL 7021 глянец, панели RAL 7035 глянец), нанесённой методом электростатического напыления (толщина слоя 90 мкм).
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      513000c НДС
    • ООО "ЦВЕТХРОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      338366,5
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      406039,8
      Спецификация
      Торговля розничная мебелью в специализированных магазинах
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      406039,8c НДС
    • ООО "ЦВЕТХРОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      338366,5
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      406039,8
      Спецификация
      Торговля розничная мебелью в специализированных магазинах
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      406039,8c НДС
    • ООО "ЛАБОРА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      338366,5
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      406039,8
      Спецификация
      Торговля розничная мебелью в специализированных магазинах
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      406039,8c НДС
    • ООО "ЦВЕТХРОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      338366,5
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      406039,8
      Спецификация
      Торговля розничная мебелью в специализированных магазинах
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      406039,8c НДС
    • ООО "ТСК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      360000
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      360000
      Спецификация
      Торговля розничная мебелью в специализированных магазинах
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      360000c НДС
    • ООО "ЦВЕТХРОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      360000
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      360000
      Спецификация
      Торговля розничная мебелью в специализированных магазинах
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      360000c НДС
    • ООО "ЦВЕТХРОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      360000
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      360000
      Спецификация
      Торговля розничная мебелью в специализированных магазинах
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      360000c НДС
    • ООО "ЦВЕТХРОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      360000
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      360000
      Спецификация
      Торговля розничная мебелью в специализированных магазинах
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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      Подробнее
      360000c НДС
    • ООО "ЦВЕТХРОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      294134,19
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      352961,04
      Спецификация
      Торговля розничная мебелью в специализированных магазинах
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      352961,04c НДС
    • ООО "ЦВЕТХРОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      294134,19
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      352961,04
      Спецификация
      Торговля розничная мебелью в специализированных магазинах
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      352961,04c НДС
    • ООО "ЦВЕТХРОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      294134,19
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      352961,04
      Спецификация
      Торговля розничная мебелью в специализированных магазинах
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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      352961,04c НДС
    • АО "ХРС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      294134,19
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      352961,04
      Спецификация
      Торговля розничная мебелью в специализированных магазинах
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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      352961,04c НДС
    • ООО "ЛАБПРОФ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      237205
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      284646
      Спецификация
      Торговля розничная мебелью в специализированных магазинах
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      Минимальная партия
      0
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      284646c НДС
    • ООО "ЦВЕТХРОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      237205
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      284646
      Спецификация
      Торговля розничная мебелью в специализированных магазинах
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      284646c НДС
    • ООО "ЦВЕТХРОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      237205
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      284646
      Спецификация
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      Характеристики
      Минимальная партия
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