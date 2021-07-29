Шкаф для документов Riva 770х365х1980ММ венге цаво ЛДСП ПВХ 2-дверный высокий широкий ООО Гранд
Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Шкаф для документов Riva 770х365х1980ММ венге цаво ЛДСП ПВХ 2-дверный высокий широкий ООО Гранд- Шкафы офисные деревянные
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Производство мебели для офисов и предприятий торговли
Характеристики
Коллекция: Мебель для персонала Riva
Подробные характеристики
Цвет покрытия: венге
Высота: 1980 мм
Ширина: 770 мм
Глубина: 365 мм
Материал: ЛДСП
Материал кромки: ПВX
Замок: Нет
Сборка мебели: требуется сборка поставщиком
Наличие в салоне: нет
Гарантийный срок: 12 мес