Кресло для руководителя Easy Chair 645 TR рециклированная кожа с компаньоном/пластик черный 123/118.5х54.5х44.5СМ Top Gun Китай

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кресло для руководителя Easy Chair 645 TR рециклированная кожа с компаньоном/пластик черный 123/118.5х54.5х44.5СМ Top Gun Китай- Мебель для офисов и предприятий торговли