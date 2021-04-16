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    Главная / Торговый портал / Конструкции и детали конструкций из черных металлов / Металлорукав гибкий негерметичный Р3-ЦХ-25 30х8х23.7ММ 50М сталь оцинкованная CM10-25-050 ТУ 3449-013-99856433-2012 IEK
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Металлорукав гибкий негерметичный Р3-ЦХ-25 30х8х23.7ММ 50М сталь оцинкованная CM10-25-050 ТУ 3449-013-99856433-2012 IEK

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Металлорукав гибкий негерметичный Р3-ЦХ-25 30х8х23.7ММ 50М сталь оцинкованная CM10-25-050 ТУ 3449-013-99856433-2012 IEK- Конструкции и детали конструкций из черных металлов
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    Металлорукав гибкий негерметичный Р3-ЦХ-25 30х8х23.7ММ 50М сталь оцинкованная CM10-25-050 ТУ 3449-013-99856433-2012 IEK

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 174
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    Поставщики
    • ООО "РамСнабИнвест"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      145
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      174
      Спецификация
      Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования
      Характеристики
      Рукава металлические ТУ 3449-013-99856433-2012
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      174c НДС

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