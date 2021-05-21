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    Главная / Торговый портал / Бумага для аппаратов и приборов / Бумага SvetoCopy А4 80Г/М2 0.104ММ C 146ПРОЦ 500ЛИСТ
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Бумага SvetoCopy А4 80Г/М2 0.104ММ C 146ПРОЦ 500ЛИСТ

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Бумага SvetoCopy А4 80Г/М2 0.104ММ C 146ПРОЦ 500ЛИСТ- Бумага для аппаратов и приборов
    37
    Бумага SvetoCopy А4 80Г/М2 0.104ММ C 146ПРОЦ 500ЛИСТ

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    Цена
    от 240
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      Минимальная партия
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      300
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
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    • ООО "РЕСПЕКТ"
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      250
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      20.0
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      300
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