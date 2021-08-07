Пушка тепловая дизельная прямого нагрева Ballu BHDP-10 10кВт 220В 590М3/Ч 0.8КГ/Ч 11КГ НС-1050911

Характеристики

Код товара 198840 Бак 12 л Вес брутто 12 кг Вес 11 кг Защита от перегрева да Расход топлива 0.8 кг/ч Регулировка мощности нет Способ нагрева прямой Напряжение 220 В Тип дизельные Мобильность переносной Инфракрасный нагрев нет Для помещения нет Для натяжных потолков нет Степень защиты от пыли и влаги IP XX Коды товара производителя НС-1050911 Площадь обогрева 100 м2 Форма корпуса круглая Производительность (м3/ч) 590 Мощность (кВт) 10 Топливо дизельное КПД 100 % Торговый марка: "Ballu"