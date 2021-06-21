Электронасос для колодцев вибрационный "Водолей-3" для подъема пресной воды из колодцев и трубчатых скважин АО «ЛЕПСЕ» Россия
Приборы электромеханические бытовые хозяйственные со встроенным электродвигателем
Не указана
Аппарат высокого давления Зубр АВД-П225 220В 3КВТ 408Л/Ч 24КГ
Приборы электромеханические бытовые хозяйственные со встроенным электродвигателем
от 21360₽
Аппарат высокого давления высоконапорный водоструйный Посейдон E5-200-15-IP-Reel 380В 50ГЦ 200БАР 5.5КВТ 15Л/МИН в комплекте: тележка на двух полнотелых колесах, электродвигатель EME 5.5КВТ, трехплунжерный насос Interpump, регулятор давления, встроенный фильтр с возможностью промывки, манометр, сетевой шнур, шланг высокого давления длиной 60М и и проходом 8ММ, на барабане, вилка кабельная 32А IP67 артикул 0252-6, розетка кабельная 32А IP67 артикул 2252-6, очистная форсунка, пробивная форсунка, форсунка роторная трубоочистная 045 артикул NOZZLE-TR3/8-045, комплект для очистки поверхности артикул KITGUN-275/045Q ТУ 4577-002-99195836-2012
Приборы электромеханические бытовые хозяйственные со встроенным электродвигателем
от 188500₽
Аппарат высокого давления Посейдон ВНА-140-8Б 220В 140БАР 1.9КВТ 8Л/МИН шланг 15М проходом 6ММ, пистолет, форсунка для поверхностей
Приборы электромеханические бытовые хозяйственные со встроенным электродвигателем
от 44999,3₽
Аппарат высокого давления с пускателем Комета RW 15/350 380В 350БАР 9.2КВТ 15Л/МИН
Приборы электромеханические бытовые хозяйственные со встроенным электродвигателем
от 153600₽
Аппарат высокого давления мойка Karcher K-4 Power Control 230В 130БАР 1.8КВТ 420Л/Ч композит 402х306х588ММ 11.48КГ Пистолет G 160 Q Power Control Шланг высокого давления 8 м Струйная трубка VarioPower Грязевая фреза Система подачи чистящего средства (Pluq "n" Clean) Адаптер подключения к садовому шлангу 1.324-030
Приборы электромеханические бытовые хозяйственные со встроенным электродвигателем
от 20880₽
Аппарат высокого давления Kranzle Profi 160 TST 230В 140БАР 3.2КВТ 660Л/Ч 355х375х980ММ 45КГ с грязевой фрезой и барабаном
Приборы электромеханические бытовые хозяйственные со встроенным электродвигателем
от 80853₽
Аппарат высокого давления Kranzle 2160 TS 230В 140БАР 3.2КВТ 660Л/Ч 375х360х900ММ 39.5КГ с грязевой фрезой
Приборы электромеханические бытовые хозяйственные со встроенным электродвигателем
от 63000₽
Аппарат высокого давления Kranzle 2195 TST 230В 180БАР 3.2КВТ 408Л/Ч 375х360х900ММ 39.5КГ с грязевой фрезой и барабаном
Приборы электромеханические бытовые хозяйственные со встроенным электродвигателем
от 70700₽
Аппарат высокого давления Karcher HD 10/21-4 Cage 210БАР 8КВТ 1000Л/Ч 443х345хх829ММ 1.353-903.0
Приборы электромеханические бытовые хозяйственные со встроенным электродвигателем
Не указана
Аппарат высокого давления водоструйный Посейдон ВНА-200-15Б комплектация «Б» Комплектация: шланг 60М проход 8ММ на барабане, две трубоочистные форсунки: тянущая и пробивная
Приборы электромеханические бытовые хозяйственные со встроенным электродвигателем
от 108055,2₽
Аппарат высокого давления ВСМА2 а215.3мс с электроприводом
Приборы электромеханические бытовые хозяйственные со встроенным электродвигателем
Не указана