Молниеприемник молниеотвод граненый конический МОГК-21 21М монтажный комплект МК + комплект для стяжки СТ3 ТУ- 96766379-008-2017 АМИРА, АО Конструкции и детали линий электропередач и открытых подстанций из черных металлов от 156000 ₽ В корзину

Конструкция ЗДФ-0,600х8-5-ц для установки опоры ВОУ-30 глубина 5.0М, диаметр по граням 600ММ 8ММ с метизами антикоррозийная защита методом горячего цинкования (ГОСТ 9.307-89) Конструкции и детали линий электропередач и открытых подстанций из черных металлов Не указана В корзину

Конструкция ЗДФ-0,53х8-4,6-ц для установки опоры ВОУ-25 глубина 4.6М, диаметр по граням 530ММ 8ММ с метизами антикоррозийная защита методом горячего цинкования (ГОСТ 9.307-89) Конструкции и детали линий электропередач и открытых подстанций из черных металлов от 185620 ₽ В корзину

Конструкция ЗДФ-0,470х8-5-ц для установки опоры ВОУ-16 глубина 5.0М, диаметр по граням 470ММ 8ММ с метизами антикоррозийная защита методом горячего цинкования (ГОСТ 9.307-89) Конструкции и детали линий электропередач и открытых подстанций из черных металлов от 207236,99 ₽ В корзину

Конструкция ЗДФ-0,410х6-5-ц для установки МОГК 26,21 глубина 5.0М, диаметр по граням 410ММ 6ММ с метизами антикоррозийная защита методом горячего цинкования (ГОСТ 9.307-89) Конструкции и детали линий электропередач и открытых подстанций из черных металлов от 113850 ₽ В корзину

Комплект монтажный МК-500 для установки опор освещения в грунт 500х500ММ 400х400ММ со шпильками М36х900ММ-4ШТ Конструкции и детали линий электропередач и открытых подстанций из черных металлов от 19526 ₽ В корзину

Молниеприемник мачта DKC NL6000 6М нержавеющая сталь Конструкции и детали линий электропередач и открытых подстанций из черных металлов от 13461,5 ₽ В корзину

Комплектующие ВОУ Комплект эксплуатационный AGS.0713.20.000 для подъёмно-спускной короны Конструкции и детали линий электропередач и открытых подстанций из черных металлов от 50000 ₽ В корзину

Мачта ВОУ-16/3-III осветительная с мобильной рамой 16.00М Конструкции и детали линий электропередач и открытых подстанций из черных металлов от 491010 ₽ В корзину

Молниеприемник молниеотвод граненый конический МОГК-28 28М монтажный комплект МК + комплект для стяжки СТ3 ТУ- 96766379-008-2017 АМИРА, АО Конструкции и детали линий электропередач и открытых подстанций из черных металлов от 264000 ₽ В корзину

Молниеприемник молниеотвод граненый конический МОГК-21 21М монтажный комплект МК + комплект для стяжки СТ3 ТУ- 96766379-008-2017 АМИРА, АО Конструкции и детали линий электропередач и открытых подстанций из черных металлов от 798435 ₽ В корзину