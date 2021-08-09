Кабель связи симметричный для цифровых систем передачи данных парной скрутки UTP 4х2х0.52ММ медный одножильный PVC серый Cat 5e ТУ 3574-010-39793330-2009 ООО "ТПД Паритет" ParLan U/UTP Cat5e PVC 4х2х0,52

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кабель связи симметричный для цифровых систем передачи данных парной скрутки UTP 4х2х0.52ММ медный одножильный PVC серый Cat 5e ТУ 3574-010-39793330-2009 ООО "ТПД Паритет" ParLan U/UTP Cat5e PVC 4х2х0,52- Кабели, провода и шнуры связи прочие, не включенные в другие группировки