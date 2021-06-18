Кабель интерфейсный симметричный RS-485 и Profibus для групповой стационарной прокладки оплетка из стальных оцинкованных проволок парной скрутки кремнийорганическая резина общий экран из алюмолавсановой ленты с контактным проводником 2х2х1.13 медная ок PVC нг(А)-FRLS -50…+70 ГРАД ЦЕЛЬС КСБКнг(А)-FRLS 2х2х1,13

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кабель интерфейсный симметричный RS-485 и Profibus для групповой стационарной прокладки оплетка из стальных оцинкованных проволок парной скрутки кремнийорганическая резина общий экран из алюмолавсановой ленты с контактным проводником 2х2х1.13 медная ок PVC нг(А)-FRLS -50…+70 ГРАД ЦЕЛЬС КСБКнг(А)-FRLS 2х2х1,13- Кабели управления, контроля, сигнализации; кабели и провода термоэлектродные