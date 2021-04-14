Шкаф лабораторный вытяжной 1500 ШВЛВЖ 1565х750х2370ММ керамогранит для работы с ЛВЖ вентиль фронтальный для включения воды art1000-131 - VC/выпускной патрубок для воды art1000-141/мойка сливная керамическая (модель 3015) 300х150ММ/светильник взрывозащищенный

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Шкаф лабораторный вытяжной 1500 ШВЛВЖ 1565х750х2370ММ керамогранит для работы с ЛВЖ вентиль фронтальный для включения воды art1000-131 - VC/выпускной патрубок для воды art1000-141/мойка сливная керамическая (модель 3015) 300х150ММ/светильник взрывозащищенный- Шкафы металлические прочие