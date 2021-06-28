Характеристики

Торговая марка: Polaris Подробные характеристики Тип паровой системы: отпариватель Страна происхождения: Китай Конструкция: стандартная Мощность: 2400 вт Ёмкость резервуара для воды: 1.5 литр Давление max: 5 бар Горизонтальное отпаривание: Да Отключение при отсутствии воды: Нет Насадки в комплекте: нет Защита от падения капель: Нет Индикация готовности к работе: Да Расход пара, г/мин: 300 Готовность: 2 мин Цвет: белый/синий Вес: 3.6 кг Гарантийный срок: 12 мес