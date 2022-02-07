Шкаф металлический модульный GB-500x450x400-MP1 500x450x400ММ желтый металл 1ММ 2 полки, подвесы для замков, дверца с прозрачной вставкой, с возможностью закрытия на навесной замок

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Шкаф металлический модульный GB-500x450x400-MP1 500x450x400ММ желтый металл 1ММ 2 полки, подвесы для замков, дверца с прозрачной вставкой, с возможностью закрытия на навесной замок- Шкафы металлические прочие