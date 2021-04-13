Комплект мебели для администратора Агат А-80, А-140, L-710х3 светло-серый ЛДСП по спецзаказу ООО "МС-ОФИСПРО" Россия
Мебель деревянная для офисов
Не указана
Комплект мебели для приемной Rio Reception RR-1R, RR-1L, RR-101 вяз швейцарский/белый ЛДСП по спецзаказу ООО "МС-ОФИСПРО" Россия
Мебель деревянная для офисов
Не указана
Комплект мебели для приемной Rio Reception RR-140, RR-80, RR-90, RR-100 вяз швейцарский/белый ЛДСП по спецзаказу ООО "МС-ОФИСПРО" Россия
Мебель деревянная для офисов
Не указана
Комплект мебели для офиса Прайм-80 СТЛ-ПРАЙМ-80 дуб сонома/белый ЛДСП угловой модульный стол из столешницы Прайм-14 -1ШТ, полки-тумбы Прайм-21 -1ШТ, тумбы Прайм-22 -1ШТ, блока ящиков Прайм 1ШТ большого ящика Прайм 1ШТ 1396х740х726ММ ООО "Мебельная фабрика "Мастер"
Мебель деревянная для офисов
от 24766,8₽
Комплект мебели для офиса Сити-Офис серая/молочная экокожа Oregon-10 City диван трехместный 1720х750х700ММ 3ШТ City диван трехместный 1720х750х700ММ 1ШТ Office диван двухместный 1480х830х780ММ 1ШТ Office кресло 900х830х780ММ 1ШТ ООО "Мебельтех"
Мебель деревянная для офисов
от 120000₽
Комплект мебели для офиса Персонал-МТ МТ-П-1 ЛДСП, МДФ Стол руководителя 1ШТ Тумба приставная 1ШТ Брифинг приставка 1ШТ Стол переговоров 1ШТ Стол кофейный 1ШТ Шкаф для документов 1ШТ Гардероб 1ШТ Шкаф для документов 1ШТ Стол руководителя с правой приставкой 1ШТ Тумба трех дверная 1ШТ Тумба 3 секционная с 3 ящиками 1ШТ Тумба с 3 ящиками 1ШТ Стол кофейный 1ШТ Гардероб 1ШТ Шкаф 4 дверный 1ШТ Шкаф 2 дверный 1ШТ Шкаф 2 дверный 1ШТ Шкаф 2 дверный 1ШТ Стол переговоров 1ШТ Стол письменный 2ШТ Стол письменный 1ШТ Стол письменный 1ШТ Тумба сервисная 2ШТ Тумба приставная 2ШТ Тумба приставная 3ШТ Экран 2ШТ Экран 2ШТ Шкаф купе 1ШТ Шкаф купе 2ШТ Шкаф купе 2ШТ Гардероб 1ШТ Гардероб 1ШТ Стеллаж 2ШТ Шкаф 2ШТ Шкаф 1ШТ Стол письменный 1ШТ Шкаф 3ШТ Гардероб 2ШТ Тумба сервисная 1ШТ Стол журнальный 1ШТ Экран 4ШТ Экран 4ШТ Кресло руководителя 1ШТ Кресло конференц 12ШТ Кресло руководителя 1ШТ Кресло конференц 4ШТ Кресло руководителя 4ШТ Стол обеденный 1ШТ Стул обеденный 6ШТ Кухня 1ШТ ООО "Мебельтех"
Мебель деревянная для офисов
Не указана
Комплект мебели для офиса ясень ЛДСП 1400х1200х910ММ ООО Стильный офис Россия
Мебель деревянная для офисов
Не указана
Комплект мебели для офиса Берлин В180 венге/серый ЛДСП 1800х1600х740ММ
Мебель деревянная для офисов
Не указана
Комплект мебели для офиса Берлин В180 венге/серый ЛДСП Рабочее место L 1800х1600х740ММ
Мебель деревянная для офисов
от 27910₽
Комплект мебели для офиса Берлин В177 венге/серый ЛДСП Рабочее место R 1800х1600х740ММ
Мебель деревянная для офисов
от 27910₽
Комплект мебели для офиса ИКЕА Опхус 892.913.93 белый ДСП 1310х420х3000ММ
Мебель деревянная для офисов
Не указана
Комплект мебели для офиса ИКЕА Экет 691.891.55 белый/темно-серый/светло-серый ДСП 1750х350х2100ММ
Мебель деревянная для офисов
Не указана