Характеристики

Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт 35 Напряжение питающей сети, В 176 - 264 АС Частота питающей сети, Гц 47-63 Коэффициент мощности (cos φ), не менее 0,96 Потребляемый ток светильника не более, А 0,16 Рабочий ток светодиодов, А 0,05 Класс защиты от поражения электрическим током 1 Производитель светодиодов REFOND Количество светодиодов, шт 224 Световой поток светодиодов (Tj=25°C), лм 6390 * Световой поток светильника (Та=25°С), лм 5075 ** Цветовая температура, К 4700 - 5300 Индекс цветопередачи Ra >80 Пульсации светового потока не более 1,00% Тип кривой силы света Д-косинусная 110˚ Температура эксплуатации, °C от -40 до +50 Вид климатического исполнения У2 Степень защиты от воздействия окружающей среды IP66 Корпус светильника сплав алюминия с анодированным покрытием Материал рассеивателя опаловый ПК Крепление накладной Габаритные размеры светильника,мм 55х1245х60 Масса светильника не более,кг 1,5 Ресурс работы светильника, ч, не менее 100000 Заводская гарантия на светильник 5 лет