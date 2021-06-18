Цена без НДС, руб.
3041,66
Спецификация
Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
Характеристики
Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт 35
Напряжение питающей сети, В 176 - 264 АС
Частота питающей сети, Гц 47-63
Коэффициент мощности (cos φ), не менее 0,96
Потребляемый ток светильника не более, А 0,16
Рабочий ток светодиодов, А 0,05
Класс защиты от поражения электрическим током 1
Производитель светодиодов REFOND
Количество светодиодов, шт 224
Световой поток светодиодов (Tj=25°C), лм 6390 *
Световой поток светильника (Та=25°С), лм 5075 **
Цветовая температура, К 4700 - 5300
Индекс цветопередачи Ra >80
Пульсации светового потока не более 1,00%
Тип кривой силы света Д-косинусная 110˚
Температура эксплуатации, °C от -40 до +50
Вид климатического исполнения У2
Степень защиты от воздействия окружающей среды IP66
Корпус светильника сплав алюминия с анодированным покрытием
Материал рассеивателя опаловый ПК
Крепление накладной
Габаритные размеры светильника,мм 55х1245х60
Масса светильника не более,кг 1,5
Ресурс работы светильника, ч, не менее 100000
Заводская гарантия на светильник 5 лет
Регионы поставки
Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения