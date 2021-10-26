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    Главная / Торговый портал / Реагенты диагностические / Тест-полоска для измерения глюкозы в крови CardioChek 25ШТ
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Тест-полоска для измерения глюкозы в крови CardioChek 25ШТ

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Тест-полоска для измерения глюкозы в крови CardioChek 25ШТ- Реагенты диагностические
    5
    Тест-полоска для измерения глюкозы в крови CardioChek 25ШТ

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 3015
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    Единица измерения:
    УПАК
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    Поставщики
    • ООО ТД "БЕЛМЕТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      15800
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      18960
      Спецификация
      Производство материалов, применяемых в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      18960c НДС
    • ООО "КОМПЛЕКТ-ПОСТАВКА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      15000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      18000
      Спецификация
      Производство материалов, применяемых в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      18000c НДС
    • ООО "ХимТТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      9000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      10800
      Спецификация
      Производство материалов, применяемых в медицинских целях
      Характеристики
      Тест-полоски на глюкозу №25
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      10800c НДС
    • ООО "ДОРСТЭЙЛ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      9000
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      9000
      Спецификация
      Производство материалов, применяемых в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      9000c НДС
    • ООО "ЭНЕРГОТЕХСТРОЙ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2512,5
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      3015
      Спецификация
      Производство материалов, применяемых в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      3015c НДС

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