Набор реагентов Трихинелла-IgG-ИФА-Бест для определения иммуноглобина класса G к антигенам трихинелл 12х8 определений D-3152 РЗН 2013/1330 от 06.12.2013 ТУ 9398-394-23548172-2012 1025404347550 АО "ВЕКТОР-БЕСТ" Россия Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов Триглицериды с АЛФ для анализатора биохимического для определения триглицеридов с АЛФ 135МЛ 10720P ФСЗ 2008/02395 от 16.08.2017 Хуман ГмбХ Германия Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов Sulfanilic Acid Reagent д/анализатора д/опред. сульфаниловой кислоты 30 опр. В1010-44А Сименс Хелскеа Дианостикс Инк. США №1 Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов Судан III по Герксгеймеру д/пробоподготовки №175 150МЛ REF05-B27001 ООО "ЭРГОПРОДАКШН" Россия Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов Свободный Т3 для анализатора Architecti для определения Т3 свободного 100 определений 7К6325 Эбботт Лабораториз Б.В. Нидерланды Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов сухих солей с глюкозой д/приг.конц.гемодиализ.р-ра д/аппар искусств. почка НСС Меделен. 1 ООО "НПО "НЕФРОН" Россия Кислотн.комп.КК-А-1 сост 16 на 100л Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов Сыворотка диагностическая к С-реактивному белку сухая с капиллярами. Набор для полуколичественного определения С-реактивного белка в сыворотке крови. комплект №1 Реагенты диагностические от 1063 ₽ В корзину

Набор реагентов Триглицериды ТG0103 д/анализатора биохимич. BS д/опред. триглицеридов 1 240МЛ 105-000860-00 Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов Стероид ИФА-кортизол для определения тестостерона 100-01 ООО "Компания Алкор Био" Россия №1 Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов Стандартная человеческая плазма для анализатора гематологического 10МЛ ORKL17 ФСЗ 2009/03943 от 18.03.2014 Сименс Хелскеа Диагностикс Продактс ГмбХ Германия Реагенты диагностические от 11100 ₽ В корзину

Набор реагентов Трансаминаза-АСТ-Ново для анализатора биохимического для определения АсАт 400 опр. 100МЛ №1 В-8022 АО "ВЕКТОР-БЕСТ" Россия Реагенты диагностические Не указана В корзину