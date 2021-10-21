Характеристики

Обогреватель РИЗУР-ОША-Р-2-F-(10/20)-Т4-230-50-0-1,5-0-У (А) Обогреватель взрывозащищённый РИЗУР-ОША-Р 2 - 200 Вт мощность обогревателя F - Исполнение обогревателя F. Терморегулятор на базе биметаллического термостата (10/20) - Поддерживаемая температура воздушной среды, C Т4 - Температура на поверхности обогревателя не более +130 С 230 - 230 В переменного тока 500 - длина кабеля до терморегулятора L2 в мм 0 - Без защиты кабеля металлорукавом 1,5 - Длина кабеля от терморегулятора L1 в м 0 - Без защиты металлорукавом У - Крепление обогревателя на уголки Маркировка взрывозащиты 1 Ex mb IIC Т4 Gb X