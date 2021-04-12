Бумага для офисной техники SvetoCopy марка C А3 80Г/М2 0.104ММ C 146ПРОЦ 500ЛИСТ ГОСТ Р 57641-2017

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Бумага для офисной техники SvetoCopy марка C А3 80Г/М2 0.104ММ C 146ПРОЦ 500ЛИСТ ГОСТ Р 57641-2017- Бумага для аппаратов и приборов